Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду декабря составила около 9,9%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Банка России.

Средняя максимальная ставка третьей декады ноября составляла почти 9,93% годовых. Таким образом, показатель снизился на 0,03 процентного пункта.

Своего пикового значения в 15,64% максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков достигла в конце декабря 2014 года. С тех пор ставка преимущественно снижалась от декады к декаде (с периодическими небольшими повышениями, но без перелома общего тренда); в ноябре впервые за это время средняя максимальная ставка оказалась ниже 10%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца прошлого года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%.

ЦБ ранее объявил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2015 года . По рублевым вкладам в основном было зафиксировано повышение ставок, кроме краткосрочных депозитов. Ориентир на декабрь по депозитам до востребования (их доходность определяется с учетом договоров банковского счета) составляет 6,339%, по депозитам на срок до 90 дней — 9,413% (ставка снизилась по сравнению с ориентиром ноября), от 91 до 180 дней — 10,968%, от 181 дня до года — 11,83%, на срок свыше года — 11,88%.

