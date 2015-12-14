Создание Почта Банка может лишить Связь-Банк одного из основных корпоративных клиентов — Почты России, которая держит в нем свои средства: счета и депозиты. На Почту России приходится до 20% клиентских средств банка, пишут «Ведомости».

«Мы провели стресс-сценарий: что будет, если «Почта» полностью от нас уйдет», ­— рассказала зампред правления Связь-Банка Ольга Олейник. По ее словам, для банка «это не смертельно», однако она надеется, что полностью компания средства не выведет. «Мы до настоящего времени рассматриваем Почту России в качестве ключевого нашего клиента и надеемся, что по каким-то продуктам продолжим сотрудничество», ­— сказала Олейник. Она добавила, что пока сотрудничество продолжается в прежнем формате.

На начало года средства Почты России занимали примерно 15–20% от всех средств клиентов Связь-Банка, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин. В 2013–2014 годах эти остатки занимали большую долю в фондировании банка, хотя всегда были достаточно волатильны, подчеркивает он. «За годы мы диверсифицировали зависимость от этого клиента», — подтверждает Олейник.

Суммарный остаток средств клиентов (без учета банков) у Связь-Банка в эти годы менялся незначительно, указывает Лопатин, на конец октября он составлял 240 млрд рублей. Получается, что на долю «Почты» может приходиться 36–48 млрд рублей. Однако заметно изменилась структура денег, привлеченных от корпоративных клиентов. С 2013 года объем средств, которые госкомпании держали в Связь-Банке на текущих счетах, сократился с 75,8 млрд до 39,8 млрд рублей, банк их замещал средствами частных компаний-резидентов, следует из его российской отчетности.

Если «Почта» заберет свои средства, то это не создаст значительных проблем, считает Лопатин: у банка достаточно ликвидных активов, например бумаг, которые можно заложить в ЦБ, денежных средств и т. д., — суммарно около 100 млрд рублей. При этом уход «Почты» может сказаться не столько на ликвидности банка, сколько на его бизнесе. По мнению Лопатина, если «Почта» уйдет, то банк потеряет и комиссионный доход, и довольно дешевое фондирование.