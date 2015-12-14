Одним из крупнейших держателей облигаций банка «Русский Стандарт», осенью экстренно реструктурировавшего долг из-за финансовых проблем, оказались структуры страховой компании «Ингосстрах», узнали «Ведомости».

«Ингосстрах» покупал эти ценные бумаги несколько лет назад, рассказали изданию человек, близкий к одному из акционеров «Ингосстраха», один из контрагентов страховщика и человек, знакомый с инвестиционной декларацией компании. По их словам, на конец 2013 года у компании были облигации «Русского Стандарта» на сумму около 2 млрд рублей. По курсу ЦБ на 31 декабря 2013 года эта сумма в долларовом эквиваленте составляла более 60 млн долларов. В 2015 году компания спешно снизила их концентрацию более чем в два раза — до 30 июня 2015 года их количество в портфеле сократилось до 700 млн рублей (с учетом девальвации — 11 млн долларов).

Часть выпуска в какой-то момент выкупала связанная со страховщиком УК «Ингосстрах-инвестиции», говорит один из акционеров «Ингосстраха». Однако размер выкупленного пакета он не знает.

«Часть бумаг «Ингосстрах» смог продать еще до реструктуризации (в октябре банк договорился с кредиторами о реструктуризации двух выпусков еврооблигаций объемом около 550 млн долларов. — Прим. ред.)», — сообщает один из источников издания. По его словам, оставшиеся вложения — «большие деньги по меркам страхового бизнеса — еще находятся в зоне риска». На момент реструктуризации долга бумаги на значительную сумму еще оставались у «Ингосстраха», подтверждает человек, близкий к одному из акционеров компании. Ему известно, что представители компании активно участвовали в переговорах о реструктуризации долга банка. Это подтверждает и один из участников переговоров.

По словам экспертов, в середине этого года был отскок по бумагам «Русского Стандарта» — сравнительно неплохой момент для выхода из них. В конце мая эти облигации стоили почти 80% номинала, а в сентябре – октябре — не более 35–40% (данные Bloomberg). Впрочем, добавляет один из собеседников издания, инвестиционный портфель «Ингосстраха» составляет порядка 50 млрд рублей, концентрация бондов «Русского Стандарта» невелика и не скажется на платежеспособности компании.

Русский Стандарт АО «Банк Русский Стандарт» — крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 351,89 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,17 млрд, кредитный портфель — 143,72 млрд, обязательства перед населением — 172,34 млрд.