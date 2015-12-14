Потребители, которые оформляют заем на косметику и другие товары, являющиеся «невозвратными», смогут аннулировать договор с банком в течение трех дней. Такие поправки в федеральный закон «О потребительском кредите» разработали в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут «Известия».

Законопроект устанавливает отдельный «период охлаждения» — не менее трех дней — для кредитов на товары, которые нельзя вернуть продавцу. Такие товары перечислены в постановлении правительства: в том числе это предметы гигиены, белье, парфюмерия, косметика, животные, растения. В первую очередь законопроект направлен на защиту женщин, которых в салонах красоты с помощью психологических приемов убеждают оформить кредит на дорогую косметику, рассказал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов.

Как правило, уже добравшись до дома, женщины понимают, что чемодан с кремами на 100 тыс. рублей им совершенно не нужен. Но вернуть его или аннулировать кредитный договор они сейчас не могут. Если поправки будут приняты, клиентка, которой навязали «косметический» кредит, сможет на следующий день его аннулировать — в результате банк не перечислит деньги салону красоты. При этом чемодан с кремами останется у клиентки, и салон сможет его потребовать обратно только через суд. «Но мошенники, которые судятся с жертвой, это нонсенс, такого не будет. Поправки сделают бессмысленной мошенническую схему», — пояснил Климов.

Что касается рисков для добросовестных салонов красоты или других точек продаж, то они могут не отдавать товар сразу, а задержать его на «период охлаждения», то есть на три дня, у себя.

«Мы сейчас обсуждаем с Минфином и ЦБ, возможно ли с помощью такого механизма решить проблему», — сказал Виктор Климов.