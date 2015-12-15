Минфин совместно с Банком России в понедельник представляли проект по созданию национальной перестраховочной компании (НПК) экспертам президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Эксперты отказались поддержать проект, выдвинув восемь замечаний принципиального характера, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, ЦБ планирует создать перестраховочную «дочку» с уставным капиталом более 70 млрд рублей — изначально предполагалось, что она будет удерживать риски клиентов из санкционного списка. К настоящему времени обсуждается передача в НПК и самых непопулярных на коммерческом страховом рынке сегментов — рисков участников долевого строительства и страхования ответственности турфирм.



Среди замечаний экспертов — конфликт интересов, который возникает у ЦБ при наличии «дочки» (НПК) и одновременном регулировании страхового рынка. Кроме того, проект по НПК не содержит запрета на последующее приобретение акций НПК иностранными инвесторами, тогда как нерезиденты не имеют допуска ко всем стратегическим видам страхования в РФ.

Замечания вызвали и неконкретные полномочия совета директоров НПК, и недостаточно четкие формулировки, касающиеся деятельности компании. Одновременно эксперты высказывают опасения, что в случае обязательного перестрахования договоров в НПК компания станет монополистом на рынке, и настаивают на том, что свобода заключения договора и коммерческое устройство рынка противоречат идее обязательности передачи рисков «дочке» ЦБ.

Совет по кодификации — не первая структура, отказавшая ЦБ в поддержке проекта НПК. Минэкономики и ФАС также подготовили отрицательные заключения на документ, рассказал «Ъ» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Эти ведомства не устраивает право ЦБ устанавливать минимальные и максимальные объемы перестрахования по госзакупкам.

«Проект по НПК носит статус приоритетного, планировалось, что он будет принят депутатами в эту сессию, — рассказал газете источник, знакомый с итогами вчерашнего заседания. — Теперь, если он пройдет необходимые чтения в Госдуме в весеннюю сессию, это можно считать удачей». Но для этого ЦБ придется смягчить проект, уверен собеседник издания.

