Кандидатура Татьяны Перемышлиной прошла согласование в Центробанке и была утверждена советом директоров Первобанка

Председателем правления Первобанка назначена Татьяна Перемышлина, ее кандидатура прошла согласование в Центробанке и была утверждена советом директоров Первобанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В числе задач, стоящих перед Татьяной Перемышлиной, — увеличение эффективности и масштабов бизнеса в Самарском регионе, обеспечение максимальной преемственности процесса и комфорта банковского обслуживания клиентов в этот период», — отмечается в релизе.

Татьяна Перемышлина имеет опыт работы в банковской сфере около 20 лет. С июня 2009 года она занимала должность регионального директора операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала Промсвязьбанка. С 1999 по 2008 год Перемышлина работала председателем правления банка «Потенциал».

Напомним, что Первобанк присоединяется к Промсвязьбанку. Об этом руководители кредитных организаций объявили в начале июля. Ранее ЦБ одобрил обмен акциями Промсвязьбанка и Первобанка; основной акционер последнего — предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Промсвязьбанку, и сотрудник банка. В этой сделке акционеры Первобанка получают более 5% акций ПСБ, а представитель основных акционеров Первобанка войдет в состав совета директоров Промсвязьбанка.

