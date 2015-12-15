Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте бывшего председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова и экс-членов совета директоров банка Николая Фетисова и Сергея Беляева. Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного учреждения, пишет «Коммерсант».

Все трое до декабря прошлого года являлись одновременно крупнейшими акционерами «Траста». Как пояснили в суде, ходатайства будут рассмотрены 17 декабря, а поскольку все бывшие совладельцы банка давно покинули Россию, рассмотрение пройдет в их отсутствие. Если суд примет решение о заочном аресте Юрова, Беляева и Фетисова, то вскоре все трое будут объявлены сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В настоящий момент бывшие совладельцы «Траста», по данным источников издания, проживают в Великобритании и Австралии.



Как сообщалось, в декабре прошлого года ЦБ принял решение санировать оказавшийся на грани разорения «Траст». По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер «дыры» в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд рублей.

В апреле 2015 года в отношении владельцев и руководителей «Траста» Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, на протяжении не менее чем двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. С этой целью, говорится в материалах дела, с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству «Траста» офшорные компании. В частности, в качестве получателя денег называлась TIB Investments Limited, принадлежащая в январе 2015 года совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Согласно предварительным подсчетам следствия, всего таким образом из кредитного учреждения было выведено не менее 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов.

Первыми фигурантами уголовного дела стали высокопоставленные управленцы «Траста». Минувшим летом были арестованы бывшие и. о. председателя правления банка Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков. Сейчас, по данным их защиты, ГСУ намерено выделить их дела в отдельное производство, а затем направить в суд.