Вклад «Янтарный» доступен читателям Банки.ру в рублях под 13% до конца года

Вклад «Янтарный» Русского Международного Банка со специальными условиями для посетителей Банки.ру снова доступен в рублях под 13% годовых. Предложением можно воспользоваться в период с 15 по 30 декабря, получив промокод.

Напомним, под 13% депозит можно было открыть в течение ноября. В первой половине декабря действовала более низкая ставка — 12,7%.

Доходность вклада в долларах сейчас составляет 4,25%, в евро — 4%.

«Предлагаемые посетителям Банки.ру ставки по «Янтарному» являются максимальными среди вкладов с аналогичными условиями», — подчеркивает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Средства привлекаются на 367 дней, минимальный первоначальный взнос — 900 тыс. рублей, 13 тыс. долларов, 12 тыс. евро. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет. По желанию вкладчика для зачисления процентов предоставляется банковская карта Visa Gold без взимания комиссии за выпуск и обслуживание в течение первых двух лет.

Расторгнуть договор вклада досрочно можно на льготных условиях.