«Яндекс.Деньги» начинают самостоятельный выпуск банковских карт, баланс которых будет привязан к электронному кошельку. Компания стала первым российским платежным сервисом, который получил возможность работать с MasterCard напрямую, без посредников. В MasterCard информацию подтвердили, пишет «Коммерсант».

«Это право дает лицензия принципиального участника (Principal Member), — объясняет представитель «Яндекс.Денег» Надежда Кияткина. — Такая лицензия — высшая категория участия банков в международной платежной системе, которая свидетельствует о соблюдении стандартов безопасности, прозрачности финансовой деятельности, высоких показателях доходности и ликвидности, а также подтверждает стабильные темпы развития». Лицензия также дает право выпускать международные карты.

Баланс карты будет равен балансу электронного кошелька в «Яндекс.Деньгах». Первым совместным проектом станут карты World MasterCard. Ее владельцы пользуются разными привилегиями международной платежной системы — например, получают скидки в магазинах, театрах, музеях и ресторанах.

К концу 2015 года в сервисе было зарегистрировано около 25 млн электронных кошельков, ежедневно открывается около 12 тыс. новых, уточняет издание.

Собственная эмиссия позволит пользователям перейти в целом на более выгодный курс при конвертации валют во время платежей в иностранных магазинах: расчеты будут проходить по курсу MasterCard в рублях, в то время как раньше были в долларах, указывают в «Яндекс.Деньгах».

Такие карты, связанные с кошельком, точно будут востребованными, полагает глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По его прогнозам, довольно быстро «Яндекс.Деньги» смогут раздать «до сотни тысяч карт».

«Яндекс.Деньги» занимаются карточными продуктами с 2012 года, для чего компания сотрудничала с Тинькофф Банком. При поддержке банка платежный сервис выпустил больше 400 тыс. пластиковых и около 10 млн виртуальных карт. Карты «Яндекс.Денег» Gold MasterCard, выпущенные ранее Тинькофф Банком, продолжат работать. Сервис будет выдавать их еще некоторое время, пользователи смогут выбрать, какую MasterCard заказать — World или Gold. В феврале «Яндекс.Деньги» полностью перейдут на выпуск карт World собственной эмиссии, а сотрудничество с Тинькофф Банком продолжится при реализации других проектов, объясняет Кияткина.

