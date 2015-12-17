Мираф-Банк отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Информация об этом опубликована на портале kuap.ru. В банке подтверждают отключение, но говорят, что на клиентах это не отразится.

В московском отделении Мираф-Банка сообщили, что платежи проводятся в штатном режиме. «У нас платежи уходят один раз в день, вечером, без задержек», — сказал сотрудник банка.

Данное ограничение не отразится на деятельности банка, прокомментировали в пресс-службе.

«Мы подтверждаем информацию об отключении от БЭСП. Для клиентов это не повлечет никаких изменений во взаимодействии с банком. Изменится документооборот между банком и расчетно-кассовым центром. Платежи клиентов при этом по-прежнему будут осуществляться в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе банка.

В настоящее время от БЭСП также отключен Внешпромбанк.