Краснодарское ОАО «Инвестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк», более известное на рынке под аббревиатурным наименованием «И.Д.Е.А. Банк», сменило организационно-правовую форму и перешло на созвучное, но формально не связанное с прежней расшифровкой название: ПАО «Идея Банк». Соответствующие изменения зафиксированы в середине декабря в ЕГРЮЛ; на сайте Центробанка РФ они пока не отражены.

Сам банк новые реквизиты на своем сайте также пока не выложил, но объявил в четверг о готовящемся официальном переименовании.

В банке в этой связи напоминают, что с конца июня этого года он является участником банковской группы нижегородского Форус Банка, которая, как следует из сообщения краснодарского банка, за счет этого «открывает новые возможности для своих клиентов и партнеров, объединив в себе стремление к развитию, опыт и ресурсы».

В Идея Банке уточняют, что на 1 декабря 2015 года региональная сеть группы представлена 36 отделениями в 29 городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного округов России. Активы составляют 9,2 млрд рублей.

Краснодарский банк с весны 2011 года, когда он еще был Кубаньбанком, контролировался польской группой Getin Holding через ее российскую лизинговую «дочку» — компанию CARCADE. Весной 2014-го CARCADE вышла из этой схемы — ее пакет перешел к Getin Holding, который год спустя, в июне 2015-го, продал акции Форус Банку. Последнему сейчас принадлежит 76,27% Идея Банка, а остальное — у нескольких физлиц.

Отметим, что Getin Holding может продать и саму CARCADE: планировалось, что акционерам Бинбанка (но сделка сорвалась ), а на днях сообщалось о таких переговорах с Форус Банком , который, по данным источников на рынке лизинга, будет строить на основе новых активов бизнес по автокредитованию.

