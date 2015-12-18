Банк России отозвал с 18 декабря лицензию у АО «Русский Строительный Банк» (регистрационный номер 3205, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В связи с потерей ликвидности Русстройбанк своевременно не исполнял обязательства перед кредиторами. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения», — отметили в ЦБ.

Русстройбанк — участник системы страхования вкладов.



В конце ноября стало известно, что Русстройбанк ведет поиск инвесторов, с помощью которых можно было бы восстановить деятельность. В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру представители банка сообщали, что кредитная организация испытывает трудности, связанные с недостатком денежных средств.

