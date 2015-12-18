Яценюк также отметил, что правительство вводит мораторий на выплату 507 млн долларов двух украинских компаний российским банкам

Кабмин Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов, которые Киев должен Москве. Об этом на заседании правительства заявил премьер Украины Арсений Яценюк.

«В связи с тем, что Россия отказалась, несмотря на наши попытки, подписать соглашение о реструктуризации и принять наши предложения, Кабмин вводит мораторий на выплату российского долга в размере 3 миллиардов долларов», — сказал он, передает ТАСС.

Премьер также отметил, что правительство вводит мораторий на выплату 507 млн долларов двух украинских компаний российским банкам.

Ранее совет директоров МВФ признал официальный статус российского займа Украине на 3 млрд долларов.

Со своей стороны президент России Владимир Путин поручил Минфину подавать в суд на Украину за невыплату долга по облигациям.



Россия считает украинский долг перед собой суверенным, а не коммерческим. Однако РФ предложила Украине реструктурировать долг на 3 млрд долларов, разрешив погашать по 1 млрд в 2016—2018 годах при условии предоставления гарантий по нему от властей США или ЕС, либо одного из международных финансовых институтов.

Позиция Москвы по долгу Украины не изменилась, его невыплата будет означать дефолт и судебные разбирательства, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов путем размещения украинских ценных бумаг. В рамках данной программы облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.