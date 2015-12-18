Решение о продлении европейских санкций против России должно быть официально опубликовано во вторник

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций против России на полгода. Совет ЕС утвердит это решение путем проведения письменной процедуры в понедельник. Об этом сообщил собкору Банки.ру источник в Евросоюзе.

Публикация решения в официальном журнале ЕС и вступление его в силу ожидаются во вторник.

Ранее в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил на расширенном заседании комитета, где также присутствовали глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок и другие евродепутаты, что надеется на отмену взаимных санкций ЕС и России до конца 2016 года.

«Очень хотелось бы надеяться, что мы в 2016 году преодолеем тот негатив, который сохраняется, к сожалению, в наших отношениях (РФ и ЕС), что 2016 год станет последним годом взаимных санкций, потому что они не выгодны ни Евросоюзу, ни России, и что мы постепенно будем возвращаться к тем отношениям, которые у нас были до последних кризисных времен», — цитировало Пушкова ТАСС.

Санкции, продленные в начале лета до 31 января 2016 года, включают ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и предприятий нефтепромышленности. Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтедобычи.

Санкции против России были введены ЕС с 1 августа 2014 года, затем усилены в сентябре и смягчены в октябре, когда из-под действия кредитных ограничений в отношении РФ отдельным решением Совета ЕС были частично выведены европейские «дочки» российских банков.