Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций против России на полгода. Совет ЕС утвердит это решение путем проведения письменной процедуры в понедельник. Об этом сообщил собкору Банки.ру источник в Евросоюзе.
Публикация решения в официальном журнале ЕС и вступление его в силу ожидаются во вторник.
Ранее в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил на расширенном заседании комитета, где также присутствовали глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок и другие евродепутаты, что надеется на отмену взаимных санкций ЕС и России до конца 2016 года.
«Очень хотелось бы надеяться, что мы в 2016 году преодолеем тот негатив, который сохраняется, к сожалению, в наших отношениях (РФ и ЕС), что 2016 год станет последним годом взаимных санкций, потому что они не выгодны ни Евросоюзу, ни России, и что мы постепенно будем возвращаться к тем отношениям, которые у нас были до последних кризисных времен», — цитировало Пушкова ТАСС.
Санкции, продленные в начале лета до 31 января 2016 года, включают ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и предприятий нефтепромышленности. Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтедобычи.
Санкции против России были введены ЕС с 1 августа 2014 года, затем усилены в сентябре и смягчены в октябре, когда из-под действия кредитных ограничений в отношении РФ отдельным решением Совета ЕС были частично выведены европейские «дочки» российских банков.