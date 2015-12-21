АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.

На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 418,99 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,70 млрд, кредитный портфель — 269,82 млрд, обязательства перед населением — 234,22 млрд.