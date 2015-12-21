Чиновники нашли способ спасения Внешэкономбанка (ВЭБа) — ему пролонгируют кредиты Центробанк и Фонд национального благосостояния (ФНБ), рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника. Помимо этого очень вероятно снижение ставки по депозитам ФНБ. Разница в ставках должна дать дополнительную бумажную прибыль, которая зачтется в капитале банка.

Таким же способом когда-то помогли купленному ВТБ Банку Москвы, который получил деньги из ЦБ почти по нулевой ставке и вложил их в ОФЗ примерно под 7% годовых, разница сразу закрыла «дыру» в капитале.



ВЭБ начал получать деньги из ФНБ с кризиса 2008 года, и на 1 декабря, согласно данным Минфина, задолженность перед фондом составляла 195 млрд рублей и 6,2 млрд долларов. На них приходится 14,3% всех обязательств ВЭБа, указывается в отчете Fitch. ЦБ разместил в ВЭБе, согласно отчетности госбанка за первое полугодие, 277,3 млрд рублей на срок до года, 85 млрд рублей — на срок свыше года. Речь же, по словам чиновников, идет о пролонгации финансирования для санации банков: в 2008 году ВЭБ получил от ЦБ 212,6 млрд рублей на спасение Связь-Банка и «Глобэкса», в 2014 году депозит был конвертирован в семилетние облигации, тогда же ВЭБ добился снижения ставки с 4% до 2%.

Удлинение сроков по депозитам при одновременном снижении ставки действительно может поддержать капитал банка, подтверждает аналитик S&P Виктор Никольский. По принципам МСФО при привлечении средств по ставке ниже рыночной вся разница учитывается как прибыль. В случае с ВЭБом она будет очень существенной. Прибыль вырастет еще больше, если будет удлинен и срок депозита. Таким образом, Минфин одной бухгалтерской операцией значительно повысит капитал ВЭБа, указывает Никольский.

Аналогичный эффект может быть и от пролонгации облигаций от ЦБ, объясняет один из чиновников. В прошлом году ВЭБ уже заработал на похожей операции 82,9 млрд рублей.

У ВЭБа сразу две проблемы: внешний долг (более 1 трлн рублей, в следующем году нужно около 200 млрд рублей на погашение евробондов) и нехватка капитала — именно на второе направлена пролонгация, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин. Потенциальную «дыру» в капитале ВЭБа из-за плохих сочинских и украинских кредитов Fitch оценивает в 500–600 млрд рублей. Достаточность капитала госбанка пока 12,3%, формально ему не нужно соответствовать требованиям ЦБ, но к этому показателю привязаны ковенанты по некоторым его евробондам, объясняет Лопатин.

Никольский предупреждает о рисках спасительной операции: бумажная прибыль засчитывается только по МСФО, а по РСБУ она значительно меньше и появляется за счет улучшения процентной маржи. И сложность в том, что методика расчета достаточности капитала ЦБ отталкивается от определения прибыли и капитала именно по РСБУ и именно на это значение завязаны ковенанты по евробондам, продолжает Никольский: «Так что цель может быть не достигнута». Чиновники опасаются больше всего этого сценария: ковенанты «полетят» — и инвесторы предъявят бумаги к погашению на несколько миллиардов долларов.

Также по-прежнему ВЭБу нужны деньги на выплату внешнего долга уже в следующем году, а не потом, обеспокоен менеджер ВЭБа, — бумажным эффектом не обойтись.

Решение о пролонгации всеми поддерживается, даже Минфином, утверждают собеседники «Ведомостей», другие варианты еще хуже. Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев прокомментировал только депозиты ЦБ: «Мы ведем переговоры с ЦБ относительно судьбы этих депозитов и с его стороны ощущаем поддержку». Представители Минфина и ЦБ отказались от комментариев.