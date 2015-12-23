Средства похищены под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена

Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с московскими полицейскими пресекли противоправную деятельность руководителей и собственников ряда банков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД. В нем уточняется, что двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны.

По данным правоохранительных органов, в сентябре — ноябре в девяти банках, в которых действовал запрет на привлечение депозитов, были «в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 миллиардов рублей».

«Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена», — уточнили в МВД.

Возбуждено три уголовных дела по признакам мошенничества в особо крупном размере. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска.

Накануне Банк России сообщил, что выявил группу из девяти банков, имеющих признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. В неформальную группу вошли Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум». Все эти кредитные организации лишились лицензий в сентябре — ноябре текущего года. По сведениям ЦБ, группа проводила агрессивную политику привлечения средств населения под ставки, существенно превышающие рыночные, размещая деньги в активы низкого качества. При этом отдельные банки принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Общая величина обязательств кредитных организаций перед вкладчиками на даты отзыва у них лицензий составила около 40 млрд рублей.