Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Рассмотрев ходатайство управления по расследованию особо важных дел СКР, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства и покушения на убийство двух и более лиц»)», — заявил Маркин.

«Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск», — подчеркнул он.

Ранее экс-миллиардер уже был объявлен в федеральный розыск в связи с новой информацией о его деятельности, появившейся в распоряжении у следствия. Со своей стороны Ходорковский заявил, что не планирует возвращаться в Россию для общения с СКР.

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве, а также в других преступлениях. С учетом двух уголовных дел и последующих обжалований приговоров общий срок заключения, назначенный судом, составил десять лет и десять месяцев.



20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего экс-глава нефтяного гиганта уехал в Германию. С марта 2014-го Ходорковский имеет вид на жительство в Швейцарии.

По версии следствия, в 1998—2002 годах члены организованной группы по указанию экс-акционера «ЮКОСа» Леонида Невзлина совершили ряд убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Невзлин более десяти лет проживает в Израиле, заочно он приговорен к пожизненному заключению. Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был признал экс-руководитель службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, он отбывает пожизненный срок.

Между тем, несмотря на приговоры суда, «дело Пичугина» не было завершено. Расследование возобновили в июне 2015 года. Согласно новым данным, убийство мэра мог заказать лично Ходорковский. За совершение преступлений, связанных с ЮКОСом, также были осуждены Геннадий Цигельник, Евгений Решетников и Владимир Шапиро.

«Для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами. Организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к нефтяной компании «ЮКОС» по возврату сокрытых от государства налогов. Покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано с инициированными им исками к «ЮКОСу» по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании», — отметил Маркин.