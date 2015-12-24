Следственный департамент МВД планирует в ближайшие дни предъявить официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере президенту и совладелице Внешпромбанка Ларисе Маркус, стало известно газете «Коммерсант».

Официально у следователей есть время до 29 декабря — именно тогда истекает десять суток с момента задержания. Если за это время не проведена процедура предъявления обвинения, подозреваемый по закону должен быть незамедлительно освобожден из-под стражи. «Коммерсант» отмечает, что, хотя расследование по факту хищения средств Внешпромбанка ведут сотрудники МВД, оперативное сопровождение по делу осуществляют оперативники не ведомственного ГУЭБиПК, а ФСБ. По данным газеты, именно их материалы легли в основу уголовного дела, которое было возбуждено 18 декабря.

Судя по всему, это связано с теми клиентами, которых обслуживал Внешпромбанк. Как сообщалось, среди них имеются как частные VIP-персоны, так и крупнейшие российские предприятия, включая государственные.

Интересно, что как 22 декабря во время слушаний по избранию меры пресечения в виде ареста в Тверском суде для Ларисы Маркус, так и позже представители следствия ни разу не назвали сумму ущерба Внешпромбанку. Они лишь уклончиво говорили о том, что «он достаточно велик», а сам банк является потерпевшим по делу. Между тем, по данным источников «Коммерсанта», близких к следствию, сумма ущерба пока составляет немногим более 1 млрд рублей («дыра» в активах банка приближается к 200 млрд). Вместе с тем собеседник отметил, что сумма является предварительной и может вскоре увеличиться — следствие по делу о мошенническом хищении средств Внешпромбанка ведется очень активно, и следственные действия проводятся практически каждый день. Сейчас оперативники и следователи пытаются установить личности тех оставшихся на свободе соучастников преступления, о которых представитель следственной бригады Роман Петров говорил во время ареста Маркус в Тверском суде.