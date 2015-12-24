Как только будут установлены обвиняемые по делу Нота-Банка, инициаторы подадут и гражданский иск

МВД России возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц, связанных с Нота-Банком, по статье о мошенничестве. Копия постановления есть в распоряжении Forbes.

Заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которого является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежал Marc O'Polo Investments Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга.

Как указано в документе, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что было условием Нота-Банка для выдачи банковской гарантии компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,4 млрд рублей для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Гарантию подписывал председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин.

13 октября в банке была введена временная администрация, он был отключен от системы электронных платежей. 16 октября в «Мостотресте» решили перевыпустить гарантию от Бинбанка, а отношения с Нота-Банком расторгнуть и вывести депозит, но сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно.

Адвокат «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил, что уголовное дело было возбуждено. «Мы будем подавать гражданский иск к обвиняемым, после того как они будут установлены в ходе расследования. Если обвиняемыми окажутся кто-то из руководства банка, значит, будем подавать иск к ним», — заявил Головкин.

Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания «АРКС». По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS Group Holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% «АРКС» основным владельцам компании. Совладельцем «АРКС» тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году «АРКС» получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области на 42 млрд рублей.