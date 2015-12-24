Часть операций по картам банков, попавших под новые антироссийские санкции США, стала невозможна. Об этом рассказали «Ведомостям» несколько банкиров, подчеркнув, что международные платежные системы разослали соответствующие уведомления.

Как напоминает издание, во вторник управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкции в отношении России. Список Specially Designated Nationals с самыми строгими санкциями пополнили Генбанк, Крайинвестбанк, банк «Верхневолжский», Севастопольский Морской Банк, а также Инвестиционный Республиканский Банк и Московский Областной Банк: первые четыре банка — в связи с тем, что активно работают в Крыму, а два других имеют отношение к находящемуся уже полтора года под санкциями СМП Банку.

Представитель MasterCard указал, что из-за объявления новых санкций США обслуживание трансакций по картам Генбанка и «Верхневолжского» может осуществляться по правилам Национальной системы платежных карт.

Представитель Visa лишь заметил, что «секторальные санкции (они гораздо более мягкие, чем те, которые применяются в отношении банков, попавших в черный список. — Прим. «Ведомостей»), о которых сообщил департамент Казначейства США, не затрагивают операции по трансакциям с использованием карт Visa». Правда, он проигнорировал вопрос об обслуживании банков, попавших в черный список.

Уведомление от Visa о прекращении обслуживания банки получили в день объявления санкций, говорит человек, близкий к одной из платежных систем. При этом Генбанк участвует в платежных системах Visa и MasterCard не самостоятельно, а под спонсорством Росбанка. Накануне вечером представитель Росбанка не ответил на запрос.

В среду несколько банкиров рассказали «Ведомостям», что карты Генбанка с утра не работали. И хотя представитель НСПК заявил, что карты «банков (Генбанка, Крайинвестбанка, Мособлбанка) работают без ограничений», Генбанк опубликовал письмо, из которого следует, что он совместно с ЦБ и НСПК принимает все возможные меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу пластиковых карт: «В скором времени все пластиковые карты будут работать на территории РФ в штатном режиме». Позже на сайте Генбанка появилось уточняющее сообщение: на территории России все карты банка работают, а клиенты могут столкнуться с трудностями при совершении операций за рубежом. О возможных проблемах при совершении операций за границей сообщил и Крайинвестбанк. Представители банков письмо «Ведомостей» оставили без ответа.