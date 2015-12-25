ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Крайинвестбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

«В соответствии с вышеуказанными изменениями, меры по предупреждению банкротства Крайинвестбанка в качестве инвестора будет осуществлять РНКБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планом участия предусмотрено предоставление агентством за счет кредита Банка России финансовой помощи Крайинвестбанку в размере, достаточном для формирования необходимых условий для финансового оздоровления банка и восстановления его устойчивого финансового положения.

«С учетом указанных мероприятий Крайинвестбанк будет осуществлять свою деятельность в обычном режиме, предоставляя полный комплекс банковских услуг и обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов», — подчеркнули в свою очередь в АСВ.



Газета «Ведомости» в начале декабря сообщала, что Крайинвестбанк, подконтрольный администрации Краснодарского края, может быть санирован. По данным издания, искать санатора Крайинвестбанку рекомендовал ЦБ, причем банку это необходимо сделать в короткие сроки.



Прежде из банков, контролировавшихся государством (в том числе местными администрациями), был санирован только Банк Москвы. В 2011 году на спасение Банка Москвы была выделена рекордная сумма в 295 млрд рублей.



Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Крайинвестбанка по международной шкале с «B/B» до «В-/С», а рейтинги по национальной шкале — с «ruBBB+» до «ruBBB-».

Вслед за этим агентство приостановило наблюдение за рейтингами банка, поскольку 22 декабря отдел по контролю зарубежных активов (OFAC) Министерства финансов США включил Крайинвестбанк в санкционный список . На момент приостановки рейтингового процесса в отношении банка все его рейтинги находились в списке CreditWatch с «негативным» прогнозом. Между тем РНКБ сам находится под санкциями ряда стран Запада.

Крайинвестбанк ПАО «Крайинвестбанк» — один из крупнейших банков Южного федерального округа, специализирующийся на кредитовании и обслуживании счетов малого и среднего бизнеса, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным владельцем банка с момента основания выступала краевая администрация в лице департамента имущественных отношений. В декабре 2015 года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка, санатором которого стал РНКБ, являющийся основным акционером банка на сегодняшний день (99,99%).



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 59,65 млрд рублей (94-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -2,12 млрд, кредитный портфель — 25,93 млрд, обязательства перед населением — 20,98 млрд.