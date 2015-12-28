Россия пока не прошла пик кризиса, на что указывают дополнительные ухудшения экономических показателей в ноябре. Об этом глава Комитета гражданских инициатив, экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил в интервью Интерфаксу.

«Некоторое время назад многие эксперты, и я тоже, считали, что мы достигли «дна», или, как еще говорят, прошли пик кризиса. Но сегодня мы видим некоторые дополнительные ухудшения, которые уже показывает нам ноябрь», — сказал Кудрин. По его словам, «это означает, что ситуация пока нестабильная», пишет РБК.

Кудрин отметил, что серьезной проблемой является «резкое снижение цен на нефть». По его оценке, если стоимость нефти останется на низком уровне в течение еще полугода или года, Россия столкнется с «продолжением падения экономики». «Тем самым, мы не можем говорить о том, что пик проблем пройден», — заключил бывший министр.

Глава Комитета гражданских инициатив Кудрин высказал мнение, что в следующем году Россия столкнется с серьезным вызовом. По его прогнозу, государственные расходы будут уменьшены из-за снижения доходов. «Девальвация еще не перенесла всю свою силу на потребительские цены, инфляция в следующем году будет примерно на 1,5 процентного пункта выше ожидаемого официального прогноза 6,4%», — спрогнозировал Кудрин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что восстановление деловой активности в России со II квартала текущего года свидетельствует о том, что пик кризиса в экономике страны пройден.