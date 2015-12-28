Страховой полис выезжающего за рубеж должен покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную репатриацию в случае травм и внезапных заболеваний, в том числе обострения хронических

В РФ с 28 декабря вводится условно обязательный размер страховой суммы медицинских полисов для российских туристов, выезжающих на отдых за рубеж.

Согласно новым поправкам в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», размер страховки для путешественников составит не менее 2 млн рублей по курсу ЦБ, установленному на день заключения договора страхования.

Второе изменение заключается в том, что не купивший страховку гражданин в случае ЧП за рубежом будет самостоятельно оплачивать расходы на свое лечение и транспортировку.



Как уточняется в законе, страховой полис выезжающего за рубеж должен покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную репатриацию в случае травм и внезапных заболеваний, в том числе обострения хронических. Турагенты теперь должны под личную подпись информировать туриста о последствиях, которые может повлечь за собой отказ от страховки.

