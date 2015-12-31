Глава МДМ Банка считает, что кризис в России не является классическим

Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин согласился с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о том, что в России наблюдается масштабный банковский кризис.

«Ситуация, конечно, ненормальная, — заявил Вьюгин в эфире телеканала РБК. — Ухудшающаяся экономическая ситуация и проблемы заемщиков уничтожают капитал банков».

«Чистая маржа банковской системы недавно была около 2% — это очень плохой признак. Доля проблемных долгов в портфеле корпоративных клиентов приближается к 8% — это, безусловно, признак кризиса», — аргументировал он.

По словам главы МДМ Банка, в России не наблюдается классический кризис, когда вкладчики бегут из банков, поскольку «все проблемы банковской системы заливаются деньгами».

Ранее глава Сбербанка заявил о том, что в России наблюдается масштабный банковский кризис. По его словам, следующий год будет не менее тяжелым для банковской системы РФ. Однако с ним не согласился первый зампред ЦБ Алексей Симановский, который отметил, что признаков банковского кризиса в РФ не наблюдается. Более того, ситуация улучшается, хотя пока незначительно.

Антикризисный план, который начал реализовываться еще в конце 2014 года, насчитывает 60 мер ориентировочной стоимостью 2,3 трлн рублей. Документ предусматривает выделение семи ключевых направлений для реализации мероприятий по борьбе с кризисом. Среди них — повышение устойчивости банковской системы.

