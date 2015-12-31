Ранее Банк России утвердил пакет «базельских» поправок, включая снижение порогов по достаточности капитала​. В числе нововведений снижение минимальных требований к достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) с 10% до 8%, а к достаточности базового капитала (Н1.1) — с 5% до 4,5%

Банк России установил с 1 января 2016 года величину антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала российских банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, сообщили в пресс-службе регулятора.



Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами «Базеля III».

«За январь — ноябрь 2015 года кредиты нефинансовым организациям и населению выросли на 5,3%, что в основном было обусловлено снижением валютного курса рубля. С устранением фактора валютной переоценки портфель кредитов экономике возрос на 0,8%: наблюдалось увеличение кредитов нефинансовым организациям (на 3,3%), которое компенсировалось сокращением кредитования населения (на 5,7%). В текущей ситуации Банк России считает целесообразным установить нулевой уровень антициклической надбавки», — отмечается в релизе.

ЦБ будет рассматривать вопрос об изменении величины антициклической надбавки не реже одного раза в квартал. Если позже Центробанк установит значение антициклической надбавки на уровне выше 0% от взвешенных по риску активов, соответствующие требования вступят в силу не ранее, чем через шесть месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с момента объявления данного решения. Это позволит банковскому сектору своевременно планировать управление собственным капиталом, в том числе дивидендную политику и политику вознаграждений, отметили в ЦБ.



Ранее Банк России утвердил пакет «базельских» поправок, включая снижение порогов по достаточности капитала. В числе нововведений снижение минимальных требований к достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) с 10% до 8%, а к достаточности базового капитала (Н1.1) — с 5% до 4,5%.

Внедрение дополнительных надбавок к базовому капиталу банков в рамках требований «Базеля III» планируется с 1 января 2016 года.