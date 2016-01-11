Низкие цены на нефть способствуют оздоровлению российской экономики. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

«Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос, на мой взгляд, до очень опасной черты. Теперь мы вынуждены его понижать. И это оздоровляет…» — уверен российский лидер.

Он отметил, что все можно купить за нефтедоллары, но когда доход от них высокий, то происходит «дестимуляция собственного развития, особенно в высокотехнологичных отраслях». По его словам, «очень трудно удержаться от того, чтобы тратить на текущие расходы доходы от нефти и газа».

Президент напомнил, что в России в настоящее время наблюдается сокращение ВВП на 3,8%, падение промышленного производства — на 3,3%, а инфляция выросла до 12,7%. «Это много, но при этом у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, и у нас впервые за многие годы значительно вырос объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики», — заявил российский лидер.

Путин также заявил, что у России сохраняется высокий уровень резервов. «Мы считаем, что мы постепенно будем выходить все‑таки на стабилизацию и на подъем экономики. Мы приняли целый набор программ, в том числе по так называемому импортозамещению, а это как раз и есть вложения в высокотехнологичные сферы», — сообщил президент.