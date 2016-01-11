Россия окажется в десятке худших экономик в 2016 году, согласно прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg.



По прогнозам, худшей экономикой в 2016-м станет Венесуэла, чей ВВП по итогам текущего года уменьшится на 3,3%. Второе место в антирейтинге заняла Бразилия — снижение ВВП на 2,5%, третье место отошло Греции (спад на 1,8%). Россия в этом рейтинге заняла четвертое место с прогнозом сокращения ВВП еще на 0,5%, аналогичный показатель прогнозируется для Эквадора (пятое место).

«Россия останется в отрицательной зоне после обвала ВВП по итогам трех кварталов на 3,6%, однако сменит курс на самую затяжную рецессию за последние два десятилетия. Санкции ЕС и США, равно как и низкие цены на нефть, на которую приходится до 40% выручки бюджета, берут свое», — отмечают аналитики.

Низкие показатели роста продемонстрируют в 2016 году Аргентина (экономический рост на уровне 0%), Япония (рост на 1%), Финляндия (на 1%), Хорватия (на 1,1%), а также Швейцария (на 1,2%).