ЦБ установил официальные курсы валют на 12 января. Курс доллара повысился на 3,0208 рубля, составив 75,9507 (72,9299 рубля на 1 января). Курс евро увеличился на 3,1695 рубля, до 82,809 (79,547 рубля на 1 января).

Падение курса рубля в первую полноценную торговую сессию года аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко назвал ожидаемым, учитывая, что накануне нефть обновила свой многолетний минимум. Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова уточнила, что цены на нефть находятся в районе 12-летних минимумов. Савченко отмечает, что стоимость барреля марки Brent в понедельник ушла ниже отметки в 33 доллара, при этом рынок закладывает дальнейшее снижение нефтяных цен — до 30 долларов и ниже.

Сейчас, уверен Савченко, нет никаких технических препятствий для дальнейшего ослабления рубля. «Если нефть продолжит падать до 30 долларов, то в ближайшей перспективе может быть достигнут уровень 78 рублей за доллар», — прогнозирует Савченко. По его словам, ситуацию для российской валюты ухудшает то, что после обвала американского рынка у инвесторов очень низкие аппетиты к риску. Нет практически ни одной валюты развивающихся или сырьевых стран, которые растут против доллара, заключает аналитик.

Коррекция на мировых рынках еще далека от завершения, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он согласен, что котировки нефти не замедляют свое снижение и в ближайшие время, вполне вероятно, смогут достигнуть 30 долларов за баррель. «В паре доллар/рубль уровень 78,3 рубля, на наш взгляд, будет достигнут уже на этой неделе», — прогнозирует эксперт.

Кроме того, панические настроения на китайском фондовом рынке внесли свою лепту в динамику прочего сырья, что негативным образом сказалось на динамике сырьевых валют, добавляет Рогова. По ее словам, единственный фактор, который на данном этапе дает основания ждать начала коррекции, — завершение в России новогодних каникул.