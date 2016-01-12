Россия готова работать в формате G8, но отношения в рамках этой организации должны быть взаимными и по любви. Об этом в интервью немецкому изданию Bild, вторая часть которого опубликована во вторник, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не мы прервали сотрудничество в рамках «восьмерки», в рамках совета Россия ‒ НАТО. Мы готовы работать со всеми, если есть предмет для совместного обсуждения. Мы считаем, что он есть, но любовь может быть счастливой, если она взаимная. Если с нами не хотят работать, значит, не надо», — сказал Путин.

Президент также высказал мнение, что полноценным членом «восьмерки» Россия так и не стала, потому что «всегда были какие‑то разговоры между министрами иностранных дел семи стран отдельно». «Не могу сказать, что это какой‑то бесполезный инструмент. Всегда на пользу идут встречи, обсуждения, поиск каких‑то совместных решений», — указал он.

По его мнению, присутствие России в G8 было полезным, потому что звучало «хоть какое‑то альтернативное мнение по некоторым обсуждавшимся вопросам».

«То же самое примерно мы обсуждаем в рамках «двадцатки», АТЭС ‒ на Востоке, в рамках БРИКС. Мы готовы были принять и «восьмерку» в 2014 году. Не мы же куда‑то не поехали ‒ к нам не приехали. Если коллеги решат к нам приехать ‒ ради бога, пожалуйста, мы их с удовольствием примем, но сами никуда мы билетов пока не покупали», — заявил глава государства.

4—5 июня 2014 года очередной саммит G8 должен был пройти в Сочи, но 3 марта США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония объявили, что возвращаются к формату G7 без участия в нем России.