Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду декабря 2015 года составила 10,1%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Банка России.

Средняя максимальная ставка второй декады прошлого месяца составляла 10,06% годовых. Таким образом, показатель вырос на 0,04 процентного пункта.

Позже во вторник ЦБ представил результат мониторинга максимальных процентных ставок по рублевым розничным вкладам топ-10 банков за первую декаду января 2016 года: показатель составил около 10%, то есть снизился на 0,1 п. п.



Своего пикового значения в 15,64% максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков достигла в конце декабря 2014 года. На протяжении 2015-го ставка преимущественно снижалась от декады к декаде (с периодическими небольшими повышениями, но без перелома общего тренда). В ноябре впервые за это время средняя максимальная ставка оказалась ниже 10% и продержалась на этом уровне четыре декады, прежде чем снова оказаться выше данной отметки в середине декабря.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%.

ЦБ ранее определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2015 года . Ориентир по депозитам до востребования (их доходность определяется с учетом договоров банковского счета) составлял 6,339%, по депозитам на срок до 90 дней — 9,413%, от 91 до 180 дней — 10,968%, от 181 дня до года — 11,83%, на срок свыше года — 11,88%.

Кроме того, Банк России установил ориентиры на январь 2016 года . Базовая доходность рублевых депозитов по сравнению с данными на декабрь сократилась на 0,27—0,68 п. п. в зависимости от срока размещения средств. Для вкладов до востребования показатель составил 5,995%, на срок до трех месяцев — 9,147%, от 91 дня до полугода — 10,477%, от 181 дня до года — 11,268%, на срок свыше года — 11,203%.

