У Российского Национального Коммерческого Банка сменился акционер. Владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Переход банка в собственность государства в лице Росимущества является, без преувеличения, самым значимым событием в истории РНКБ. Мы делаем все возможное для обеспечения жителей полуострова (Крым) качественными финансовыми услугами и надеемся, что при поддержке акционера банк перейдет на новый уровень как в плане работы с клиентами, так и в части взаимодействия с федеральными и региональными органами власти», — заявил председатель совета директоров РНКБ Руслан Арефьев.

В феврале 2015 года власти Крыма продали РНКБ. 99,9% его акций перешли под контроль ООО «Комплексные энергетические решения». Сделка была согласована в ЦБ, ее сумму стороны не раскрывали. По оценкам аналитиков, банк мог быть продан за 4 млрд рублей. Крымские власти владели РНКБ через ГУП «Вода Крыма».

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что временный переход кредитной организации под контроль региональной исполнительной власти имел технический характер. «Правительство не покупало и не продавало этот банк. В свое время это было подразделение Банка Москвы. Сам же Банк Москвы и выделил деньги в переходный период на приобретение этого банка», — сказал Аксенов, подчеркнув, что «правительство не потратило ни одной копейки».

До 26 марта 2014 года РНКБ на 100% принадлежал Банку Москвы. Его вывод из состава группы ВТБ связывали с нежеланием российской части группы работать в Крыму. Акции РНКБ приобрели два юрлица, принадлежащих правительству Крыма: РП «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Симферополя» и ПАО «Международный аэропорт Симферополь». Позже 99,99% акций РНКБ сконцентрировало ГУП «Вода Крыма».

