Реальный курс рубля к доллару США в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 5,7%, к евро — на 6,6%. За четыре квартала 2015 года он уменьшился на 10,7% к доллару и увеличился на 1,8% к евро

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в декабре снизился на 5,8%, а в целом за 2015 год увеличился на 1%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2015 года».

Однако относительно аналогичного периода 2014 года этот показатель за январь — декабрь снизился на 16,5%.

Реальный курс рубля к доллару США в декабре уменьшился по сравнению с ноябрем на 5,7%, к евро — на 6,6%. За четыре квартала 2015 года он снизился на 10,7% к доллару и увеличился на 1,8% к евро.

Номинальный курс рубля к доллару США уменьшился в декабре на 6,7% по сравнению с ноябрем 2015 года, а по отношению к декабрю 2014-го — на 20,5%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в декабре 2015 года относительно ноября снизился на 6,5%, всего за прошлый год — на 7,4%.

Номинальный курс доллара к рублю в декабре составил 72,88 рубля, евро — 79,70 рубля.

Реальный эффективный курс рубля рассчитывается как отношение стоимости нацвалюты к валютам основных торговых партнеров страны с поправкой на инфляцию. В том же отчете Центробанка говорится, что основные торговые партнеры России — Китай, Нидерланды, Германия (на каждую из этих стран приходится более чем по 10% от общего торгового оборота). В пятерку крупнейших торговых партнеров России входят также Италия и Украина, а в десятку — Белоруссия, Япония, Турция, Польша и США.