Российские министерства подготовят различные сценарии развития в курируемых отраслях при цене барреля нефти Urals в 25, 35 и 45 долларов. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании во вторник, пишут «Ведомости».

«Такие цифры звучали», — подтвердил газете федеральный чиновник, которому известны итоги совещания. При этом речь идет не только о пессимистичных сценариях — поручено также подсчитать и оптимистичный вариант. Поручение было, но устное, подтверждает чиновник финансово-экономического блока. В секретариате Шувалова комментировать итоги совещания отказались. «Рассчитываются разные стресс-сценарии, обсуждение идет и с экспертами, и внутри правительства», — сообщила изданию пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Российская нефть Urals во вторник торговалась в районе 27,4 доллара — это ценовой уровень февраля 2004 года, спотовые котировки сорта Brent — 29,1 доллара за баррель. Федеральный бюджет 2016 года рассчитан из среднегодовой цены на нефть в 50 долларов, что практически соответствует ситуации прошлого года (среднегодовой уровень — 51,4 доллара за баррель).

Из-за снижающихся с ноября 2015 года цен на энергоресурсы в первые два месяца 2016 года бюджет уже недополучит примерно 300 млрд рублей нефтяных доходов, говорил федеральный чиновник. Обновленный макропрогноз, который ляжет в основу новых бюджетных проектировок, министр экономического развития Алексей Улюкаев обещал представить в январе. Пока же принято решение о сокращении расходов бюджета на 10%.

Нынешний шоковый сценарий ЦБ предполагает цену нефти в 35 долларов, при этом прогнозируются спад ВВП на 2–3% и инфляция в районе 7%. Но Сбербанк уже начал тестировать уровень 25 долларов за баррель. При среднегодовой цене на нефть в 25 долларов экономика сократится на 2,7% ВВП, инфляция составит 13,9%, среднегодовой курс — 80 рублей за доллар, подсчитал главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

«Низкие цены и очень конкурентная среда — это надолго. Вероятно, в среднесрочной перспективе выше 50 долларов цена не поднимется», — уверен Владимир Назаров из НИФИ. Рост цен на нефть к концу года будет, но с более низких уровней и менее значительный, чем ожидали ранее, сказано в отчете аналитиков Barclays. Новый прогноз банка — средняя цена Brent на уровне 37 долларов.