В России может повториться ситуация 1998—1999 годов, если правительство и Минфин не смогут сбалансировать бюджет в соответствии с новыми экономическими условиями. Об этом заявил в ходе Гайдаровского форума-2016 министр финансов РФ Антон Силуанов, передает спецкор портала Банки.ру.

«Наша задача сейчас — привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не сделаем, то произойдет то, что было в 1998—1999 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми реалиями», — сказал Силуанов.

Он сообщил, что для решения поставленной задачи, помимо прочего, министерствам и ведомствам предстоит сократить свои расходы-2016, утвержденные ранее, на 10%, а сам Минфин хочет в ближайшие два года выручить примерно 1 трлн рублей от приватизации госимущества.

Дефицит бюджета-2016 запланирован в размере не более 3% российского ВВП. По итогам прошлого года дефицит бюджета составил, по словам Антона Силуанова, 2,6%, что меньше ожидавшихся ранее 2,8%.