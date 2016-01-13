Центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику в случае реализации рискового сценария, в котором заложена цена на нефть в размере 35 долларов за баррель. Об этом журналистам сообщил директор департамента ДКП ЦБ Игорь Дмитриев.



«В случае реализации рискового сценария возможно ужесточение денежно-кредитной политики», — сказал он.

По словам Дмитриева, ужесточение ДКП не обязательно подразумевает рост ключевой ставки. «Ужесточение политики не подразумевает однозначно повышение ставки. При каких-то условиях сохранение ставок также можно считать ужесточением», — отметил глава департамента ДКП.

Он также заявил, что не всегда можно сделать однозначный вывод, «в каком состоянии сейчас экономика: куда надо двигаться на ближайшем, на следующем шаге».

«В целом понять, что происходит с экономикой сейчас, в нынешних условиях, становится проблемой», — подчеркнул Дмитриев.

