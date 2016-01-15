Украинский Ощадбанк в пятницу, 15 января, подал иск в Хозяйственный суд Киева о незаконном переименовании украинской «дочки» Сбербанка России в «Сбербанк». Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку «Сбербанк», единственным законным владельцем которой на территории Украины является Ощадбанк в соответствии со свидетельством № 82116 от 10 сентября 2007 года, отмечается в релизе.

В Ощадбанке добавляют, что он также является единственным законным владельцем исключительных имущественных прав на такие торговые марки, как «Ощадбанк» (свидетельство № 34083 от 15 августа 2003 года) и «Oschadbank» (свидетельство № 204088 от 25 сентября 2015 года).

«Переименование Сбербанка России просто в «Сбербанк» незаконно, поэтому мы обратились в суд. И не только чтобы защитить интересы Ощадбанка, но и интересы миллионов украинцев. Считаем недопустимыми попытки Сбербанка России таким путем скрыть страну происхождения акционерного капитала. Хотя и понимаю мотивы, ведь Россия на официальном уровне Верховной радой Украины признана страной-агрессором. Все это определенным образом влияет на поведение клиентов и может ввести их в заблуждение, ведь еще с советских времен определенное количество потребителей до сих пор называют Ощадбанк Сбербанком. Мы не можем игнорировать и не уважать интересы этих людей, которые противоправными действиями Сбербанка могут быть введены в заблуждение», — прокомментировал подачу иска председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.