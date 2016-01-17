Европа и США отменили экономические санкции в отношении Ирана, так как Тегеран сумел убедить МАГАТЭ в том, что параметры ядерной программы Исламской Республики соответствуют достигнутым в прошлом году соглашениям. Теперь Иран сможет резко нарастить экспорт нефти, что повысит предложение на мировом рынке и окажет дополнительное давление на нефтяные котировки, которые и так находятся на рекордно низких уровнях.



В субботу президент США Барак Обама подписал распоряжение об отмене экономических санкций в отношении Ирана. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини также заявила, что с этого дня с Ирана снимаются все международные и односторонние санкции. Президент Ирана Хасан Рухани поблагодарил Бога и «терпеливый народ» страны за снятие международных санкций.

На своей странице в Twitter Рухани назвал ядерную сделку «славной победой».

Теперь Иран получит доступ к замороженным финансовым активам в размере около 50 млрд долларов. Кроме того, снятие санкций подразумевает отмену эмбарго на закупку иранской нефти. Также Тегеран получит доступ к иностранным инвестициям, запрещенным из-за санкций.

Санкции в отношении Ирана были связаны с программой по обогащению атома, которую активизировал Махмуд Ахмадинежад (президент Ирана с августа 2005-го по август 2013 года). Однако сменившему его Рухани удалось найти компромисс с Западом. В июле прошлого года Иран обязался сократить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций (за время действия которых, по разным оценкам, экономика Ирана потеряла от 160 млрд до 180 млрд долларов).