Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поводов для высокой волатильности рубля сейчас нет. По словам министра, курс российской валюты полностью соответствует нынешнему состоянию платежного баланса.



«Каких-то кардинальных изменений, пиков как в одну, так и в другую сторону, мы здесь не ожидаем. Сейчас курс соответствует состоянию платежного баланса, который сложился», — сказал Силуанов в интервью телеканалу НТВ.

При этом министр уверен, что нынешняя ситуация с нефтяными котировками — это структурное изменение, а не временное явление. «Ситуация с ценами на сырье — скорее всего, это такое структурное изменение, и не будет никакого отскока, как это произошло в 2008–2009 годах», — сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что сейчас правительство вырабатывает план действий в кризисной ситуации. «Просто пережить и сказать «ну да, сегодня сложно, завтра будет лучше» — нельзя. Мы должны иметь четкий план действий. Такой план сейчас вырабатывается», — заверил министр.