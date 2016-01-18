О необходимости вернуться к вопросу приватизации Сбербанка на прошлой неделе заявил глава МЭР Алексей Улюкаев

Сбербанк при приватизации не должен потерять доверие вкладчиков, заявили порталу Банки.ру в пресс-службе ЦБ.

«Стратегически мы за постепенную приватизацию. Но она не должна повлиять на доверие вкладчиков к крупнейшему банку, поэтому она должна происходить плавно, и общество должно быть подготовлено», — сказали порталу Банки.ру в пресс-службе мегарегулятора.

Напомним, что ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. На прошлой неделе министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в ходе «Гайдаровского форума — 2016» заявил о необходимости вернуться к вопросу приватизации крупнейших банков страны.

В понедельник глава МЭР сообщил, что Минэкономразвития подготовит свои предложения по приватизации Сбербанка и ВТБ.

Глава самого Сбербанка Герман Греф заявил, что относится «исключительно положительно» к приватизации кредитной организации, однако добавил, что правительство РФ пока не вело с топ-менеджментом «зеленого слона» конкретных обсуждений по указанной теме.