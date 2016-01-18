Сбербанк при приватизации не должен потерять доверие вкладчиков, заявили порталу Банки.ру в пресс-службе ЦБ.

«Стратегически мы за постепенную приватизацию. Но она не должна повлиять на доверие вкладчиков к крупнейшему банку, поэтому она должна происходить плавно, и общество должно быть подготовлено», — сказали порталу Банки.ру в пресс-службе мегарегулятора.

Напомним, что ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. На прошлой неделе министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в ходе «Гайдаровского форума — 2016» заявил о необходимости вернуться к вопросу приватизации крупнейших банков страны.

В понедельник глава МЭР сообщил, что Минэкономразвития подготовит свои предложения по приватизации Сбербанка и ВТБ.

Глава самого Сбербанка Герман Греф заявил, что относится «исключительно положительно» к приватизации кредитной организации, однако добавил, что правительство РФ пока не вело с топ-менеджментом «зеленого слона» конкретных обсуждений по указанной теме.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 28 357,07 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 210,20 млрд, кредитный портфель — 18 594,81 млрд, обязательства перед населением — 12 634,09 млрд.