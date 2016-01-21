Русский Международный Банк в четверг подвергся хакерской атаке, в связи с чем обратился к ЦБ с просьбой отключить его от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Об этом рассказал порталу Банки.ру президент фининститута Григорий Афанасьев.

«Утром банк подвергся хакерской атаке. Мошенники произвели несколько тысяч списаний денежных средств с корсчетов банка в адрес примерно 60 других кредитных организаций, затем эти деньги были перечислены, в основном физлицам. Когда мы получили первую выписку из ЦБ в 10 часов утра, то увидели нехарактерную активность по нашим счетам. Мы обратились к руководству Центрального банка с просьбой заблокировать наш корсчет и отключить нас от БЭСП. То есть отключение банка от системы электронных платежей было произведено по нашей инициативе», — сказал Афанасьев, не уточнив, о какой сумме списаний может идти речь.

Банк подал заявление в правоохранительные органы по поводу хакерской атаки, а также уведомил о факте утечки денежных средств все банки, в которые уходили деньги с корреспондентского счета «Русского Международного». «Большую часть средств нам удалось заблокировать, сейчас мы ждем их возврата», — добавил Афанасьев.

Руководство кредитной организации, по словам ее президента, попросило ЦБ проводить платежи через электронные носители. «Все операции, в том числе межбанковские и через Московскую биржу, будут исполнены через корсчета в других банках, — заверил Афанасьев. — Паники в банке нет».

Операции по пластиковым картам «Русский Международный» проводит в обычном режиме, без ограничений.

Афанасьев уточнил, что банк просит возбудить уголовное дело по ст. 158 ч. 4 Уголовного кодекса РФ.

Сроки подключения к БЭСП президент «Русского Международного» не уточнил, указав, что это произойдет, когда будут «решены все технические вопросы». «Тогда мы обратимся в Центральный банк с просьбой подключить нас к БЭСП», — сказал Афанасьев.