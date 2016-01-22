Как и в разгар обрушения курса рубля год назад, граждане скупают электронику и бытовую технику, правда, теперь в кредит

Граждане активно скупают на кредитные средства товары в торговых сетях. Банкиры говорят о нетипичном для января росте спроса населения на кредиты для покупки товаров в торговых сетях. Сразу у нескольких лидеров рынка POS-кредитования январские выдачи, традиционно самые низкие в году, сравнялись с выдачами обычного в этом отношении месяца — ноября 2015 года, пишет «Коммерсант».

В частности, в Хоум Кредит Банке и банке «Ренессанс Кредит» сообщили, что в январе 2016 года выдано POS-кредитов на ту же сумму, что и в ноябре 2015 года (7 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно). Декабрь для сравнения некорректен, так как на него приходится «высокий сезон в POS-кредитовании». В Альфа-Банке ожидают, что январские выдачи и вовсе превысят ноябрьские показатели. По словам директора по развитию массового сегмента Альфа-Банка Дмитрия Жиздюка, по итогам января банк прогнозирует выдачи на уровне 4 млрд рублей, в ноябре прошлого года выдал таких кредитов на 3,6 млрд рублей.

По словам банкиров, особенно активно в январе граждане скупали электронику и бытовую технику, как и в разгар обрушения курса рубля год назад, с той лишь разницей, что сейчас это все больше делается в кредит, а не за свой счет. Отмечают существенный рост спроса населения на электронику в январе и ретейлеры.

По словам участников рынка, нетипичное поведение потребителей объясняется несколькими причинами. «Электроника и бытовая техника в основном импортные и из-за роста курсов валют могут подорожать быстрее других товаров, например мебели или одежды, что подогревает спрос», — поясняет зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко. «На фоне ослабления рубля некоторые ретейлеры уже повысили цены на 30–40%. В итоге многие граждане в ожидании очередного витка роста цен решили приобрести товары заранее», — согласен старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу банка «Ренессанс Кредита» Евгений Лапин.

Впрочем, как показал прошлогодний опыт, особого экономического смысла в повышенном потреблении таких товаров, а уж тем более в кредит, нет, указывают эксперты. При этом, учитывая разморозку кредитования, риски возникают не только у граждан, но и у банков, агрессивно наращивающих портфели таких кредитов: в будущем они рискуют столкнуться с ростом просрочки, предупреждает управляющий партнер НАФИ Павел Самиев.