Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду января 2016 года составила 9,87%. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Банка России.

Средняя максимальная ставка первой декады текущего месяца составляла 10% годовых. Таким образом, показатель снизился на 0,13 процентного пункта.

Своего пикового значения в 15,64% максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков достигла в конце декабря 2014 года, после резкого повышения ключевой ставки Центробанком в середине месяца (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке. На протяжении 2015-го ставка топ-10 банков преимущественно снижалась от декады к декаде с периодическими небольшими повышениями, но без перелома общего тренда. При этом примерно с конца лета шаг изменений, как показывает график ЦБ , заметно уменьшился. Напомним, что в течение 2015 года в несколько заходов была снижена и ключевая ставка — до уровня 11% годовых, на котором она находится с 3 августа.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%.

ЦБ ранее определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2016 года . Базовая доходность рублевых депозитов по сравнению с данными на декабрь снизилась на 0,27—0,68 п. п. в зависимости от срока размещения средств. Ориентир по депозитам до востребования (их доходность определяется с учетом договоров банковского счета) составляет 5,995%, на срок до трех месяцев — 9,147%, от 91 дня до полугода — 10,477%, от 181 дня до года — 11,268%, на срок свыше года — 11,203%.

