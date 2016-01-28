В Кремле знают о проблемах, с которыми сталкиваются сейчас в России валютные заемщики, но готовых решений у властей пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что действительно такая проблема есть, она известна», — сказал Песков.

Ситуация с заемщиками, которые взяли кредиты в валюте, обострилась в январе, когда российский рубль упал по отношению к доллару и евро из-за снижения мировых цен на нефть. В течение последних недель валютные заемщики организовывали у ряда российских банков несанкционированные акции.

«Действительно, есть те, кто попал в очень непростую ситуацию. Не следует забывать, что это был выбор и расчет тех людей, которые брали на себя некие обязательства именно на тех условиях, которые сейчас приводят к очень затруднительной ситуации», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что валютная ипотека — не единственная проблема, с которой вынуждены сталкиваться участники экономических отношений на фоне трудностей в российской экономике.

«Безусловно, это находится в поле зрения, в первую очередь правительства и администрации. Вместе с тем говорить о том, что существуют какие-то готовые решения для этой проблемы, к сожалению, не представляется пока возможным», — заявил Песков.