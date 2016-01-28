Ситибанк, «Русский Стандарт» и Совкомбанк стали лидерами по прибыльности активов среди банков из топ-30

Самую высокую прибыльность активов среди топ-30 банков РФ по итогам 2015 года продемонстрировали Ситибанк, «Русский Стандарт» и Совкомбанк, свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитных организаций.

Прибыльность активов (ROA) позволяет дать количественную оценку рентабельности банка, в частности охарактеризовать способность банка использовать свои активы для получения прибыли. Также полученная прибыль и рентабельность активов напрямую зависят от качества кредитного портфеля, поясняет руководитель информационно-аналитической службы портала Банки.ру Сабина Хасанова.

Так, прибыльность Ситибанка по итогам прошлого года оказалась максимальной среди крупнейших по активам кредитных организаций РФ и составила 3,91%, при этом чистая прибыль банка за 2015-й равнялась 14,6 млрд рублей. Активы кредитной организации по итогам отчетного периода достигли 443,6 млрд рублей, увеличившись на 10,7%.

«Русский Стандарт» занял вторую строчку рейтинга самых рентабельных крупнейших банков, продемонстрировав ROA по итогам 2015 года на уровне 3,85%. Активы кредитной организации увеличились в прошлом году на 14,3% и достигли на 1 января 2016 года 527,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 16,5 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров по показателю прибыльности активов топ-30 банков Совкомбанк, у которого ROA составил 3,45% при величине активов в 523,6 млрд рублей и чистой прибыли 11,1 млрд рублей на конец прошлого года.

Впрочем, в 2015 году среди крупнейших российских банков были и те, чья рентабельность активов оказалась отрицательной. «Снижение показателей рентабельности у банков может быть обусловлено увеличением объема резервов на возможные потери по выданным кредитам, отрицательной переоценкой ценных бумаг, снижением темпов роста процентных доходов, а также общими кризисными явлениями», — рассуждает Сабина Хасанова.

Самая низкая рентабельность активов среди крупнейших кредитных организаций РФ оказалась у Рост Банка, входящего в группу «БИН» — минус 20,91%. На втором месте расположился Банк Москвы с ROA на уровне минус 3,66%, а тройку антилидеров замыкает ХМБ «Открытие» — минус 3,55%.

Совкомбанк ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка. Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,22% акций по состоянию на 30 мая 2018 года), Алексей Фисун (19,85%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «М. Видео» Михаил Кучмент (7,98%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (7,67%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,59%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%. Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские, а также Михаил Клюкин входят в состав наблюдательного совета банка.



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 995,76 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 102,57 млрд, кредитный портфель — 394,80 млрд, обязательства перед населением — 383,03 млрд.

Русский Стандарт АО «Банк Русский Стандарт» — крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках.



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 350,86 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,84 млрд, кредитный портфель — 142,64 млрд, обязательства перед населением — 173,73 млрд.