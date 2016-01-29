Банк России с 29 января отзывает лицензию на осуществление банковских операций у Межрегионального Трастового Банка (регистрационный номер 2493, город Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Межтрастбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом достаточность собственных средств банка снизилась до критических значений. В связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — подчеркнули в ЦБ.

По данным регулятора, руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Межтрастбанк — участник системы страхования вкладов.

Между тем в самой кредитной организации порталу Банки.ру 28 января рассказали о подготовленном плане по финансовому самооздоровлению, предполагающем, помимо прочего, поиск инвестора.



Ранее, 20 января, сообщалось о том, что руководство и собственники Межтрастбанка в связи с нехваткой ликвидности «ведут работу по поиску денежных средств» в рамках подготовленного плана по финансовому самооздоровлению. Планом предусмотрено, в частности, сокращение затрат на дополнительные офисы и персонал.



Собеседник портала уточнил, что банк уже закрыл все операционные кассы и ряд отделений, с начала февраля «Межтраст» планирует закрыть еще одно московское отделение.

Ранее в январе банк уже ограничил выдачу вкладов. Также Межтрастбанк не исполнил вторую часть по сделке РЕПО на общую сумму 432,3 млн рублей, за что Московская биржа вынесла ему официальное предупреждение.

Из финансовой отчетности банка следует, что «Межтраст» в последние три дня прошлого года нарушил нормативы достаточности капитала (Н1), достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Кроме того, капитал Межтрастбанка сократился за прошлый год почти в четыре раза — до 167,5 млн рублей, опустившись ниже установленной законом минимальной планки в 300 млн.