Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 11%, объяснив данный шаг возросшими рисками ускорения инфляции и сохраняющимися рисками ухудшения экономической ситуации в РФ.

Впрочем, как говорится в сообщении пресс-службы мегарегулятора, ЦБ готов пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в случае усиления инфляционных рисков.



«На фоне новой волны снижения нефтяных цен месячные темпы роста потребительских цен стабилизировались на высоком уровне. Повысился риск ускорения инфляции. Ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках потребует дальнейшей адаптации российской экономики... В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее опрошенные порталом Банки.ру аналитики заявляли, что приоритетом ДКП ЦБ в 2016 году останется борьба с инфляцией, а рост инфляционных рисков и сильная волатильность на финансовых рынках не дадут регулятору возможности понизить ключевую ставку в первом полугодии.

Центробанк указывает, что волатильность мировых цен на нефть привела к увеличению амплитуды колебаний стоимости российских финансовых активов и курса рубля. Падение же мировых цен на «черное золото», по мнению регулятора, связано с избытком его предложения на рынке, замедлением темпов роста китайской экономики, а также повышением учетной ставки Федеральной резервной системы США.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2016 года.

