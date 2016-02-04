За декабрь активы Бэнк оф Чайна сократились на 31%, с 55,9 млрд до 38,6 млрд рублей

В декабре 2015 года «дочки» ведущих кредитных организаций Китая — Бэнк оф Чайна, Чайна Констракшн Банк и Чайнасельхозбанк — начали выводить активы из РФ. Самый большой отток наблюдался у Бэнк оф Чайна: за декабрь его активы сократились на 31%, с 55,9 млрд до 38,6 млрд рублей, за ноябрь — декабрь — на 45,3%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

«Снижение активов банка в декабре 2015 года связано с тем, что российские юридические лица забирали средства со счетов, открытых в банке. Это их право, мы выполняли их распоряжение», — заявил изданию представитель Бэнк оф Чайна (на 100% принадлежит одному из крупнейших банков Китая — Bank of China; контролируется правительством Китая).



Активы Чайна Констракшн Банка («дочка» государственного China Construction Bank) за декабрь сократились на 17,3% — до 20,3 млрд рублей. Чайна Констракшн Банк работает в России с 2013 года. Главный бенефициар банка — Министерство финансов Китайской Народной Республики (57,14%).

У Чайнасельхозбанка (дочерней организации Сельскохозяйственного банка Китая — Agricultural Bank of China), открытого в РФ в 2014 году, активы сократились на 1,7% — до 4,1 млрд рублей.

Активы выросли только у АйСиБиСи Банка (на 100% принадлежит китайскому госбанку Industrial and Commercial Bank of China) — на 3,9%, до 70,6 млрд рублей.

По словам директора аналитического департамента ИК «Окей Брокер» Владимира Рожанковского, многие китайские банки оказались вовлечены в низкокачественные кредиты и сейчас они проводят переоценку своих активов (mark-to-market). «Основная сфера потерь китайских банков — кредиты на строительство жилья, цены которого в последнее время, как известно, поползли вниз, делая многих застройщиков неплатежеспособными», — поясняет Рожанковский. Декабрьское снижение активов «дочек» китайских банков является ощутимым, и уже сейчас можно предположить, добавляет он, что регулятору Китая придется их докапитализировать, скорее всего, за счет национальных резервных фондов.

«Столь значительное сокращение обычно возможно, если активы имеют краткосрочный характер или вложены в ликвидные финансовые инструменты, которые можно быстро продать», — предполагает директор методического департамента Национального рейтингового агентства Максим Васин. По его мнению, на фоне снижения стоимости нефти и роста курса валюты к рублю в декабре китайские банки, очевидно, переоценили перспективы российской экономики в худшую сторону и стали сокращать риски на российские активы.

Дополнительным фактором, полагает эксперт, стало и ухудшение ситуации на фондовых рынках Китая, продолжившееся в январе 2016 года. В этих условиях банки Китая могли принять решение о сворачивании экспансии за рубежом, особенно в странах с нестабильными валютами.