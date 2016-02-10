К Московскому Областному Банку планируется присоединить Инвестиционный Республиканский Банк. Решение о реорганизации Мособлбанка было принято на внеочередном общем собрании его акционеров в среду, 10 февраля, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Предполагается, что к «Мособлу» перейдут все права и обязанности Инресбанка и последний прекратит деятельность.

Напомним, что оба банка подконтрольны СМП Банку братьев Ротенбергов, который взял их вместе с третьей кредитной организацией — Финанс Бизнес Банком на санацию в мае 2014 года. Сейчас СМП Банку принадлежит 100% долей Инресбанка и 97,96% акций Мособлбанка.

Предусмотрена конвертация долей Инресбанка в акции Мособлбанка с коэффициентом 1.

Кроме того, решением собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия всех членов совета директоров Мособлбанка и был избран новый состав совета в количестве девяти человек: Игорь Гальперин, Андрей Костин (уточним, что это не глава ВТБ, а его почти полный тезка), Дмитрий Ларькин, Александр Левковский, Денис Малыхин, Полина Меркулова, Ирина Морозова, Артем Оболенский (возглавлял совет директоров в прежнем составе) и Наталья Седых.

Таким образом, из состава совета директоров Мособлбанка вышел Дмитрий Калантырский, который в свое время располагал значимым пакетом в СМП Банке и занимал там пост председателя правления.