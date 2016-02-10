К Московскому Областному Банку планируется присоединить Инвестиционный Республиканский Банк. Решение о реорганизации Мособлбанка было принято на внеочередном общем собрании его акционеров в среду, 10 февраля, свидетельствуют материалы кредитной организации.
Предполагается, что к «Мособлу» перейдут все права и обязанности Инресбанка и последний прекратит деятельность.
Напомним, что оба банка подконтрольны СМП Банку братьев Ротенбергов, который взял их вместе с третьей кредитной организацией — Финанс Бизнес Банком на санацию в мае 2014 года. Сейчас СМП Банку принадлежит 100% долей Инресбанка и 97,96% акций Мособлбанка.
Предусмотрена конвертация долей Инресбанка в акции Мособлбанка с коэффициентом 1.
Кроме того, решением собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия всех членов совета директоров Мособлбанка и был избран новый состав совета в количестве девяти человек: Игорь Гальперин, Андрей Костин (уточним, что это не глава ВТБ, а его почти полный тезка), Дмитрий Ларькин, Александр Левковский, Денис Малыхин, Полина Меркулова, Ирина Морозова, Артем Оболенский (возглавлял совет директоров в прежнем составе) и Наталья Седых.
Таким образом, из состава совета директоров Мособлбанка вышел Дмитрий Калантырский, который в свое время располагал значимым пакетом в СМП Банке и занимал там пост председателя правления.Также из совета директоров Мособлбанка вышли Ольга Прокофьева и Ирина Ермакова. Тремя новыми членами совета стали Дмитрий Ларькин, Наталья Седых и председатель правления Мособлбанка Ирина Морозова.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года проходит процедуру санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 534,26 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -146,11 млрд, кредитный портфель — 227,05 млрд, обязательства перед населением — 98,29 млрд.