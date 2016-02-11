Программу госсубсидирования ставок по ипотеке предложили продлить до конца 2016 года с условием, что банки согласятся снизить маржу ради пролонгации господдержки, выяснил «Коммерсант».

О том, что программу господдержки продлят до конца текущего года, вчера сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Пока формального решения о продлении нет, о конкретных условиях, на которых будет продлена программа, власти не говорят. Однако, как удалось выяснить изданию, изменится размер компенсации от государства банкам — участникам программы.

Вопрос о готовности банков согласиться со снижением маржи ради продления программы был ключевым в ходе совещания профильных ведомств с крупными банками, прошедшего на прошлой неделе. «Обсуждалось сразу несколько разных вариантов того, насколько можно сократить размер компенсации банкам от государства, сокращение на 1,25 процентного пункта было наиболее вероятным вариантом», — говорит один из участников совещания. По словам другого источника, именно на такой вариант согласились крупнейшие банки. Теперь компенсация банкам будет рассчитываться как разница между ключевой ставкой, увеличенной не на 3,5 п. п., как раньше, а на 2,25 п. п., и ставкой по кредиту не более 12%. Таким образом, банки будут получать меньше от государства на поддержку ипотеки.

Банковское сообщество предложенный механизм оценило как чересчур агрессивный. «Если радикально снизить субсидию по программе, она может стать неинтересна для банков», — говорит старший вице-президент ВТБ 24 Андрей Осипов. «Когда решался вопрос об участии в госпрограмме, банки видели, что доходность по ней ниже, но без нее многим участникам рынка пришлось бы оптимизировать расходы, сеть, персонал и так далее», — отмечает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. Те же вопросы возникнут и сейчас, добавляет он. «У нас средняя ставка по программам без господдержки выше как минимум на 1%, а при снижении доходности по программе с господдержкой на 1,25% это еще больше снижает маржинальность данной программы, и это повод задуматься, участвовать ли в ней дальше», — отмечает он.

Впрочем, с учетом общей экономической стагнации, и банковский рынок тут не исключение, банки вынуждены соглашаться на условия властей, полагают эксперты.



